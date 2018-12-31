Футбол
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“»
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“»Soccer.ru09:17
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настроен обыграть "Ливерпуль" в матче 21-го тура АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находимся - мы на 7 очков отстаем от "Ливерпуля". Начинается второй круг, и я чувствую, что у нас есть хорошая возможность сократить этот разрыв.
Soccer.ru09:17
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске возросло до 33
Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп назвал распад СССР следствием ввода советских войск в Афганистан
Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Происшествия
СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге
Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено вчера в 06:30
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Спорт
Комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса о соответствии.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Политика
Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца
Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В порту под Калининградом затонуло рыболовное судно
Обновлено в 15:55
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
Обновлено в 12:21
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Политика
СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Дуда выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:53
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Происшествия
Спровоцировавшая сход лавины в Хибинах туристка погибла под снегом
Одна из трех фрирайдеров, попавших под лавину в Хибинах, скончалась — врачам не удалось спасти жизнь приехавшей из Санкт-Петербурга девушки, сообщает "Би-порт".
Обновлено в 10:09