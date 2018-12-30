Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“»
Soccer.ru
09:17

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настроен обыграть "Ливерпуль" в матче 21-го тура АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находимся - мы на 7 очков отстаем от "Ливерпуля". Начинается второй круг, и я чувствую, что у нас есть хорошая возможность сократить этот разрыв.
Soccer.ru09:17

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Хосеп Гвардиола: «Есть предчувствие, что у „Манчестер Сити“ хорошие шансы сократить отставание от „Ливерпуля“»

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Хосеп Гвардиола: Знаю, что никто не верит в «Манчестер Сити»

Советский спорт13:00

Гвардиола: чувствую, что у «МС» хорошие шансы сократить отставание от лидера

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Гвардиола считает «Ливерпуль» лучшей командой в Европе сейчас

Sport24.ru11:17

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“»

Soccer.ru09:17

Гвардиола: «„Ливерпуль“ сейчас – лучшая команда Европы»

Бомбардир.ру11:26

Пеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ – лучшая команда в истории Англии. Но мы можем их обыграть»

Sports.ru09:54
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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