Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе
Чемпионат
02:02

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года.
Чемпионат02:02

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Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе

Чемпионат02:02

Гвардиола исключил покупку «Манчестер Сити» новичков в январе

Sport24.ru01:41

Гвардиола заявил, что «Ман Сити» не будет приобретать новых игроков зимой

Матч ТВ01:08

Гвардиола заявил, что «Ман Сити» не будет приобретать новых игроков зимой

Sportbox.RU01:08

Хосеп Гвардьола: «„Манчестер Сити“ не будет покупать в январе игроков»

Спорт-Экспресс00:47

Гвардиола: «В январе „Сити“ не будет покупать игроков»

Soccer.ruвчера в 22:49

Пеп Гвардиола: «Зимой трансферов не будет. Составом „Ман Сити“ я доволен»

Sports.ru01:44
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол

«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Обновлено в 03:03
Футбол

Защитник ЦСКА Бекао избежал травмы в матче с «Ахматом»

Обновлено в 03:11
Футбол

УЕФА опроверг слухи о положительном допинг-тесте футболиста Рамоса

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на слухи о положительной допинг-пробе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
Обновлено в 03:11
Футбол

Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.
Обновлено в 02:50
Футбол

Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.
Обновлено в 03:06
Футбол

Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»

Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 03:09
Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»

Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»

"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»

Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.
Обновлено в 02:56
Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

Нсоки может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

По данным из СМИ, "Ньюкасл" вновь проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Стэнли Нсоки.
Обновлено в 03:00
Футбол

Нисимура: «Перед игрой с „Ахматом“ нарабатывали комбинации с Чаловым»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура в перерыве матча 15 тура РПЛ против «Ахмата» рассказал, что перед игрой он нарабатывал взаимодействие с партнером по атаке Федором Чаловым.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

«Рассказ о львиной доли». «Динамо» пошутило над «Енисеем» перед матчем

Весь сезон-2018/2019 "Енисей" дарит книги главным тренерам после матчей.
Обновлено в 01:45
Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 01:35
Футбол

Иньеста: у меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.
Обновлено в 02:56
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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