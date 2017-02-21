Футбол
Было важно попытаться воспользоваться преимуществом, мы не ожидали забить столько, но это здорово.
Sport24.ruвчера в 18:01
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Гвардиола – после 9:0: «Почему мы забивали еще и еще? Иначе это было бы неуважение»
Бомбардир.рувчера в 17:30
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Обновлено в 03:26
Политика
Эксперт оценил заявление украинского генерала о «фиксации из космоса»
Обновлено в 01:34
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Политика
Рогозин рассказал о новой стратегии Роскосмоса
"Роскосмос" в этом году примет новую стратегию развития, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:03
Политика
ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Общество
Глава Amazon объявил о разводе с супругой
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Законопроект, запрещающий передачу Курил Японии, внесен в Госдуму
Законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии, внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.
Обновлено в 03:28
Общество
Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил «Фонтанку.ру»
Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM, в него входят журналы Elle, Maxim, «Вокруг света») Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру».
Обновлено в 04:31
Происшествия
С ограды Александровской колонны в Петербурге пропал двуглавый орел
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку и выясняет обстоятельства пропажи декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:46
Экономика
В России начали действовать изменения тарифов ОСАГО
Кроме базовых ставок тарифов, изменения затрагивают также коэффициенты «возраст-стаж», который теперь делится на 58 различных категорий вместо предыдущих четырех и поощряет опытных водителей с большим стажем.
Обновлено 08 января в 22:25
Происшествия
Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца
Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:22
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Москве в шахте лифта обнаружили человеческие кости
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В ЦАР заявили о возможности размещения российской военной базы
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Экономика
В 2018 году товарооборот России и Китая превысил рекордные $100 млрд
Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд. При этом отметка в $100 млрд была преодолена уже к середине декабря.
Обновлено в 04:08
Общество
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Глава МИД Турции не исключил покупку американских Patriot
Турция может почти на закупку американских ракетных комплексов Patriot, если условия продажи будут приемлемыми, но сделка будет невозможно, если Анкара будет вынуждена отказаться от покупки российских систем С-400, заявил 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 04:25
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Танки преодолели по морю расстояние в 4,5 тыс. км и прибыли во Владивосток. По железной дороге технику доставят в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено 08 января в 20:57
Происшествия
Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Энергетика
В России снова подорожал бензин
По данным президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, с 1 января стоимость топлива на АЗС крупных нефтекомпаний России выросла на 60-79 копеек, что не превышает согласованные с правительством пределы.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 показали на видео
Руководитель компании Xiaomi принял решение продемонстрировать новый Redmi Note 7 на видео, в котором модель представлена с изогнутыми панелями.
Обновлено в 00:52