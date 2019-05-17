Гвардиола: «Манчестер Сити» не может позволить себе ГризманнаНева Спорт 16:44

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не смогла бы купить французского форварда Антуана Гризманна. Тренер пошутил, что «Барселона» может не волноваться, так как английский клуб не интересуется Гризманном.

Гвардиола: «Манчестер Сити» не может позволить себе Гризманна

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