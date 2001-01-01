Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»Soccer.ru 01:33

За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на "Олд Траффорд".

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

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