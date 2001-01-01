Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»Soccer.ru 01:33

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на "Олд Траффорд".
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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

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Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» больше не боится играть на «Олд Траффорд»

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Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ уже не страшно играть с „Манчестер Юнайтед“ на выезде»

Матч ТВвчера в 21:24
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В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший владелец чемпионского пояса Конор Макгрегор будут уважительно относиться друг к другу.
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Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
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Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»

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Обновлено в 03:42
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Авто

В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента

Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
Энергетика

Белоруссия ищет замену российской нефти

По данным Гриба, «речь идет об объемах импорта порядка 200-300 тыс. т в месяц», что позволит решить вопрос по замене импорта нефти из России.
Обновлено вчера в 06:26
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Политика

Ким Чен Ын отведал в России каравай

Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 01:02
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство

Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Транспорт

В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам

Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
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Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
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Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В окрестностях Тюмени в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В районе поселка Боровский в окрестностях Тюмени сегодня столкнулись грузовик МАН и пассажирский автобус "Нефаз".
Обновлено в 04:12
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

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В Магнитогорске скончался 10-летний школьник

Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение.
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Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

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Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

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В Башкирии мусорный полигон назвали в честь арбитра Москалева

В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии появился мусорный полигон имени футбольного судьи Владимира Москалева, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Москве из храма похитили икону

По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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