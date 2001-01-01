Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»Soccer.ru 01:33

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на "Олд Траффорд".
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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

Soccer.ru01:33

Гвардиола – перед дерби: «За 10 лет «Манчестер Сити» вырос. Нам больше не страшно ехать на «Олд Траффорд»

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Пеп Гвардиола: «Ман Сити» вырос за 10 лет и больше не боится играть на «Олд Траффорд»

Sports.ruвчера в 11:13
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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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