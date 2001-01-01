Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»Soccer.ru 01:33

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на "Олд Траффорд".
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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

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Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ уже не страшно играть с „Манчестер Юнайтед“ на выезде»

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Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» больше не боится играть на «Олд Траффорд»

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Гвардиола – перед дерби: «За 10 лет «Манчестер Сити» вырос. Нам больше не страшно ехать на «Олд Траффорд»

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Пеп Гвардиола: «Ман Сити» вырос за 10 лет и больше не боится играть на «Олд Траффорд»

Sports.ruвчера в 11:13
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Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
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Обновлено в 07:56
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Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
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Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

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Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus

Обновлено в 08:16
Политика

Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления.
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Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

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Что делать, если купил машину-двойник

Какие могут быть последствия Помимо чужих штрафов, владельца настоящего автомобиля могут ждать иные неприятности, связанные с участием двойника его машины в ДТП или иных правонарушениях.
Обновлено в 08:33
Космос

Космический корабль Crew Dragon взорвался в ходе испытаний

Взрыв уничтожил капсулу пилотируемого многоразового космического корабля компании SpaceX Crew Dragon во время испытаний системы аварийного спасения.
Обновлено вчера в 12:52
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Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына

Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.
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В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
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В Кремле рассказали, как Россия будет вести переговоры с Зеленским

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В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
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Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

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На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»

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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы

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Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, арестованный год назад по обвинению в превышении полномочий, ушел с занимаемого поста.
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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