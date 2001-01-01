Футбол
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»Soccer.ru 01:33
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на "Олд Траффорд".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» больше не боится играть на «Олд Траффорд»
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» вырос за 10 лет и больше не боится играть на «Олд Траффорд»
Sports.ruвчера в 11:13
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Эксперты рассказали, когда стоит обратиться к психологу
Согласно статистике, чаще всего к специалисту обращаются женщины в возрасте 18-30 лет и мужчины 25-40 лет.
Обновлено в 03:26
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Политика
Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:16
Политика
Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления.
Обновлено в 08:34
Авто
Названы самые популярные подержанные лифтбеки в России
В России в 2018 г. самым популярным лифтбеком на вторичном рынке стала Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 10:56
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Авто
Что делать, если купил машину-двойник
Какие могут быть последствия Помимо чужих штрафов, владельца настоящего автомобиля могут ждать иные неприятности, связанные с участием двойника его машины в ДТП или иных правонарушениях.
Обновлено в 08:33
Космос
Космический корабль Crew Dragon взорвался в ходе испытаний
Взрыв уничтожил капсулу пилотируемого многоразового космического корабля компании SpaceX Crew Dragon во время испытаний системы аварийного спасения.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына
Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь
В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
Обновлено в 08:33
Политика
В Кремле рассказали, как Россия будет вести переговоры с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Кремль будет выстраивать отношения с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:29
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы
Президент Владимир Путин все больше недоволен белорусским лидером Александром Лукашенко и беспокоится о вероятном выходе Минска из-под влияния Москвы, рассказали Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 06:05
Политика
«Аэрофлоту» одобрили закупку 100 самолетов Boeing и Airbus
Правительство России одобрило закупку 100 самолетов производства Boeing и Airbus для «Аэрофлота», сообщил глава Минпромторг Денис Мантуров.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Арестованный год назад первый вице-мэр Сочи Чермит покинул пост
Первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, арестованный год назад по обвинению в превышении полномочий, ушел с занимаемого поста.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47