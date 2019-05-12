Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт 14:02

Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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Гвардиола: это самый сложный трофей в моей карьере

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РИА Новости14:51

Хосеп Гвардиола: «Это самое сложное чемпионство за всю мою карьеру»

Матч ТВ14:40

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Советский спорт14:02

Хосеп Гвардьола: «Это самое сложное чемпионство в моей карьере»

Спорт-Экспресс13:40

Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

Soccer.ru13:34

Пеп Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. „Ливерпуль“ подталкивал нас»

Sports.ru13:35
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Xiaomi снизила цены на смартфоны Mi 8 и Mi 9 SE

Производитель смартфонов Xiaomi снизил цены на Mi 8 и Mi 9 SE. Теперь гаджеты практически сравнялись в цене.
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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Помпео рассказал о поиске общих интересов с Россией

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У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

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Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

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Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
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От красавиц до чудовищ

Тождество Эйлера испытуемые чаще других называли самым красивым. Причин для этого может быть несколько.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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