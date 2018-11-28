Футбол

Гвардиола: «„Лион“ – один из самых тяжёлых соперников, что я встречал»
Soccer.ru
вчера в 22:19

Лион — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
23′
Фернандиньо
34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
55′
Ферлан Менди
62′
62′
Эмерик Лапорт
71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
74′
Максвелл Корне
81′
83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
89′
90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после ничьей в матче с "Лионом" (2:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов очень лестно отозвался о команде соперника. Мы очень рады, очень счастливы [выходу в плей-офф].
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Гвардиола: «„Лион“ - один из самых тяжёлых моих соперников»

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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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