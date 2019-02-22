Футбол
Гвардиола: «Команды Сарри всегда были на высоте»Бомбардир.ру вчера в 16:13
Кубок английской лиги, Финал
Стадион «Уэмбли»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.
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Гвардиола: ситуация Сарри отличается от моей, «МС» никогда не сомневался во мне
Чемпионатвчера в 15:27
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Происшествия
Бурятским полицейским на 23 февраля подарили стриптиз
На кадрах видео, опубликованного на странице «Омбудсмен полиции» в ВК, видно, как женщина в весьма откровенном наряде входит в заполненный сотрудниками полиции актовый зал и танцует.
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Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
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Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
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Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Хабаровска
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Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика
Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
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Политика
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В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 400 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
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В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
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Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками
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Культура
Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет
48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Политика
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом
Обновлено в 04:15
Происшествия
Певца R. Kelly арестовали по делу о сексуальном насилии
Американский певец Роберт Келли (R. Kelly) был арестован в Чикаго после того, как окружной прокурор предъявила ему обвинения в сексуальном насилии, сообщил в Twitter представитель полиции города Энтони Гульельми.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию
Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.
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Спорт
Денисьев и Антонов победили на этапе Кубка мира в Сочи
Обновлено в 04:54
Экономика
Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту
Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»
На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Кирове мать оставила трехлетнюю дочь умирать от голода
В Кирове задержали молодую женщину, которая сознательно оставила в квартире трехлетнюю дочь умирать от жажды и голода.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Новосибирске суд отправил в СИЗО замдиректора клиники Мешалкина
Силовики задержали Покушалова 20 февраля в ходе обысков в клинике Мешалкина в связи с расследованием по делу о хищении 1,3 млрд руб. По данным источника, близкого к следствию, в рамках расследования представители спецслужб задержали еще несколько человек.
Обновлено вчера в 04:54
Армия и оружие
В ДНР три ополченца погибли в результате обстрела с украинской стороны
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей
Обновлено в 00:05
Космос
Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту
По информации Virgin Galactic, опубликованной в соцсети Twitter, первым пассажиром космоплана стала главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес.
Обновлено вчера в 19:21
Музыка
Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»
Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Момент аварии с участием кортежа президента Молдавии попал на видео
Регистратор запечатлел столкновение легкового автомобиля с кортежем президента Молдавии. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика
МВД Украины подозревает штаб Порошенко в подкупе избирателей за счет госбюджета
Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей на выборах президента Украины со стороны штаба Петра Порошенко.
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Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42