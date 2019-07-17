Футбол
Гвардиола: игроки сами выберут капитанаГазета.Ru 11:51
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосе Гвардиола высказался о скорой смене капитана команды. Слова наставника цитирует официальный твиттер клуба. Предыдущий капитан "Ман Сити" Венсан Компани покинул стан англичан в конце прошлого сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
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