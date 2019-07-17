Футбол

Гвардиола: игроки сами выберут капитанаГазета.Ru 11:51

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосе Гвардиола высказался о скорой смене капитана команды. Слова наставника цитирует официальный твиттер клуба. Предыдущий капитан "Ман Сити" Венсан Компани покинул стан англичан в конце прошлого сезона.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гвардиола: «Если Сане не счастлив в „Манчестер Сити“, то пусть уходит»

Sport24.ru13:20

Хосеп Гвардиола: «В сборной Испании Родри называют новым Бускетсом»

Sportbox.RU16:43

Гвардиола: игроки сами выберут капитана

Газета.Ru11:51

Гвардиола о Сане: «Хочу, чтобы игроки были счастливы в „Ман Сити“. Если нет, то пусть уходят»

Sports.ru16:43

Гвардиола — о Зане: если люди несчастны, то пусть уходят из команды

Чемпионат15:16

Хосеп Гвардиола: Если Сане несчастлив в «Манчестер Сити» - пусть уходит

Советский спорт13:54

Хосеп Гвардиола: «В сборной Испании Родри называют новым Бускетсом»

Матч ТВ16:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
ЖКХ

Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории.
Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Нигерия в восьмой раз в истории выиграла бронзу Кубка Африки

Сборная Туниса уступила команде Нигерии в матче за бронзу Кубка африканский наций.
Обновлено в 16:50
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Кино

Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»

Обновлено в 08:21
Футбол

Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»

Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленными

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву ускорить обмен пленными и обменяться по принципу «всех на всех».
Обновлено в 13:30
Политика

Конгресс принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов.
Обновлено в 02:06
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Авто

Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей

Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.
Обновлено в 07:26
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Жительница Чечни Заира Сугаипова опровергла информацию ряда СМИ о том, что ее насильно вывезли из Москвы на родину для выдачи замуж.
Обновлено в 15:55
Политика

Зеленский о городе Николаеве: «Чиновники ведут себя, как бандиты»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Наука

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Обновлено в 09:49
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Авто

Бывший шеф-дизайнер компании Jaguar открыл собственную студию

Первого июля Иэн Кэллам оставил пост главного дизайнера компании Jaguar после двадцати лет работы.
Обновлено в 10:17
Космос

Китай планирует построить первую солнечную электростанцию в космосе

Обновлено в 16:09
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Футбол

Агент Флореса подтвердил предложение от клуба из России

Агент полузащитника сборной Перу и мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эдисона Флореса подтвердил, что его клиент получил несколько предложений из Европы.
Обновлено в 16:14
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное