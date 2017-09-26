Футбол
Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»Soccer.ru 17:19
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды вернуться в "Барселону". Я хочу вернуться в "Барселону", но не в качестве президента. Для этого нужно иметь определенные знания, нужно быть готовым.
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