Футбол

Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»Soccer.ru 17:19

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды вернуться в "Барселону". Я хочу вернуться в "Барселону", но не в качестве президента. Для этого нужно иметь определенные знания, нужно быть готовым.
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Гвардиоле скучно на официальных ужинах. Поэтому он не будет президентом «Барселоны»

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Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“»

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