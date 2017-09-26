Футбол

Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»Soccer.ru вчера в 17:19

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды вернуться в "Барселону". Я хочу вернуться в "Барселону", но не в качестве президента. Для этого нужно иметь определенные знания, нужно быть готовым.
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Гвардиоле скучно на официальных ужинах. Поэтому он не будет президентом «Барселоны»

Матч ТВвчера в 21:56

Гвардиоле скучно на официальных ужинах. Поэтому он не будет президентом «Барселоны»

Sportbox.RUвчера в 21:56

Хосеп Гвардьола: «Я вернусь в Барселону, но не как президент клуба»

Спорт-Экспрессвчера в 16:20

Гвардиола: «Неймар и Гризманн очень хороши. Вопрос в том, что задумала „Барселона“»

Sport24.ruвчера в 14:57

Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»

Soccer.ruвчера в 17:19

Гвардиола: совместимость Неймара и Гризманна зависит от планов «Барселоны»

Чемпионатвчера в 15:36

Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“»

Sport.ruвчера в 14:59
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил

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Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
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Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
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Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
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Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Армия и оружие

В ЮВО показали с воздуха генеральную тренировку «танкового вальса»

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЮВО, будут продемонстрированы высадка аэромобильных подразделений из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" под прикрытием с ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", "летающий" танк произведет выстрел в полете, впервые зрители увидят в действии летающую боевую машину пехоты БМП-3.
Обновлено в 04:33
Экономика

Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
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Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Политика

В Кремле сообщили о деталях встречи Путина и Трампа на саммите G20

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоится 28 июня в ходе саммита G20 в японском городе Осака.
Обновлено вчера в 13:04
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
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Происшествия

Два человека получили ранения в массовой драке в Петербурге

В Петербурге на Свердловской набережной во время массовой драки пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Москве девушка родила ребенка и спрятала его тело в шкафу

После в шкафу медики нашли тело новорожденного ребенка. Которая роженица спрятала туда перед приездом врачей.
Обновлено в 05:25
Общество

НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя

Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя.
Обновлено в 04:08
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Гаджеты

Смартфоны Oppo смогут работать без подключения к сотовой сети

Китайская компания Oppo представила новую технологию под названием MeshTalk, позволяющую совершать звонки и обмениваться SMS-сообщениями без подключения к Интернету, сотовой связи и Bluetooth.По сути, в данных смартфонах реализована связь на радиочастотах, благодаря чему аппараты Oppo становятся аналогами рации, однако их радиус действия составляет только 3 километра.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

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Обновлено в 01:59
Энергетика

Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России

Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Интернет

Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу

Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:08
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

России вернули все права в ПАСЕ

Российской делегации вернули полномочия в полном объёме для заседания в ПАСЕ, в том числе право голоса.
Обновлено в 03:19
Спорт

Сборная России завоевала золото ЕИ-2019 в гребле на байдарках

Сборная России по гребле на байдарках заняла первое место в заезде байдарок-четвёрок на Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 04:20
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В Москве арестован еще один серийный отравитель

В Москве арестован еще один подозреваемый в отравлении своих жертв и серии ограблений, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).
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Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

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Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

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Балотелли тренируется с «Брешией»

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«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето

«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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