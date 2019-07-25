Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет расставаться с полузащитником Лероем Сане. 23-летним немцем активно интересуется «Бавария».

Гвардиола: «Хочу, чтобы Сане остался в „Манчестер Сити“»

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