Футбол
Гвардиола: «Хочу, чтобы Сане остался в „Манчестер Сити“»Sport24.ru 01:22
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет расставаться с полузащитником Лероем Сане. 23-летним немцем активно интересуется «Бавария».
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Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется»
Бомбардир.рувчера в 12:08
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