Футбол
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением насчет будущего в команде бельгийского защитника Венсана Компани.
Евро-футбол.ру00:31
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Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре
Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ региона.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено вчера в 02:10
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
Обновлено в 00:11
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено 07 января в 20:52
Происшествия
Российский робот попал под колеса Tesla в США
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено 07 января в 13:51
Политика
Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией
Обновлено вчера в 19:52
Баскетбол
«Химки» обыграли лидера Евролиги «Фенербахче»
Обновлено в 00:14
Политика
Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено вчера в 20:34
Автоспорт
Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара»
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Bloomberg рассказал, зачем Трампу сделка с КНР
Ранее Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР
Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в августе 2019 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его знакомого.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты
Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив
Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Трамп экстренно обратился к нации
Президент США Дональд Трамп впервые обратился к нации из Овального кабинета. Он заявил о растущем кризисе на границе с Мексикой.
Обновлено в 00:06