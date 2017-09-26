Футбол

Гвардиола: «И „Ливерпуль“, и „Манчестер Сити“ заслуживают титул»Евро-футбол.ру вчера в 17:40

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над "Манчестер Юнайтед".
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