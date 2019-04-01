Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»Евро-футбол.ру 13:31
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферные слухи вокруг вингера Лероя Сане.
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Происшествия
В Турции выстрелили в белорусского дипломата
В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
Обновлено в 14:55
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Спорт
Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике
Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Наука
Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.
Обновлено 22 июля в 14:51
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Политика
К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову.
Обновлено в 16:01
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Кино
Наш ответ HBO: Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Российская творческая группа во главе с режиссёром Алексеем Мурадовым и сценаристом Валентином Спиридоновым подготовила "наш ответ" представителям компании HBO, отметившейся весьма противоречивым сериалом о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин напомнил о причинах российской эмиграции
Обновлено в 14:31
Наука
Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза
Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.
Обновлено в 16:02
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами
"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
Обновлено в 10:15
Футбол
На официальном сайте ПФЛ нашелся клуб «Газмяс»
В списке профилей команд числится несуществующий клуб "Газмяс", приписанный к Москве. Официальный сайт ПФЛ был обновлен в апреле этого года.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Израиль начнет экспорт газа в Египет в течение четырех месяцев - СМИ
Израиль начнет поставлять газ в Египет в течение четырех месяцев, что обеспечит вступление в силу соглашения об экспорте между израильским нефтегазовым партнерством и Египтом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра энергетики Израиля Юваля Штайница.
Обновлено в 14:43
Футбол
«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Чайку» в матче ФНЛ
"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Певица Ханна опубликовала фото с подросшей дочерью
Певица Ханна четыре года назад создала семью с надежным и харизматичным Павлом Курьяновым – директором звукозаписывающей продюсерской компании.
Обновлено в 15:47
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Авто
Audi показала новый купе-кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi расширяет свой модельный ряд еще одним кроссовером - Q3 Sportback, который представляет собой купе-версию Q3.
Обновлено в 00:02