Футбол

Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»Евро-футбол.ру 13:31

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферные слухи вокруг вингера Лероя Сане.
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Хосеп Гвардиола: «Будущее Зане не в руках „Манчестер Сити“»

Sportbox.RU12:56

«Манчестер Сити» отверг очередное предложение «Баварии» о продаже Сане

ProstoProSport06:18

Пеп Гвардиола: «У Сане есть предложение, так что не все в руках „Ман Сити“. Надеюсь, он останется»

Sports.ru12:50

Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»

Евро-футбол.ру13:31

Гвардиола: будущее Зане не в руках «Манчестер Сити»

Чемпионат12:19

Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется»

Бомбардир.ру12:08

Хосеп Гвардиола: «Будущее Зане не в руках „Манчестер Сити“»

Матч ТВ12:56
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Происшествия

В Турции выстрелили в белорусского дипломата

В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
Обновлено в 14:55
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты

В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Спорт

Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Политика

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Наука

Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.
Обновлено 22 июля в 14:51
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Политика

К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову.
Обновлено в 16:01
Политика

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

Обновлено в 15:04
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 04:53
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Москве проходят пикеты из-за убийства активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 12:47
Кино

Наш ответ HBO: Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

Российская творческая группа во главе с режиссёром Алексеем Мурадовым и сценаристом Валентином Спиридоновым подготовила "наш ответ" представителям компании HBO, отметившейся весьма противоречивым сериалом о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 11:31
Политика

В Петербурге митинг за честные выборы собрал несколько тысяч человек

Обновлено в 16:00
Политика

Путин напомнил о причинах российской эмиграции

Обновлено в 14:31
Наука

Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза

Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.
Обновлено в 16:02
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами

"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
Обновлено в 10:15
Футбол

На официальном сайте ПФЛ нашелся клуб «Газмяс»

В списке профилей команд числится несуществующий клуб "Газмяс", приписанный к Москве. Официальный сайт ПФЛ был обновлен в апреле этого года.
Обновлено в 13:57
Энергетика

Израиль начнет экспорт газа в Египет в течение четырех месяцев - СМИ

Израиль начнет поставлять газ в Египет в течение четырех месяцев, что обеспечит вступление в силу соглашения об экспорте между израильским нефтегазовым партнерством и Египтом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра энергетики Израиля Юваля Штайница.
Обновлено в 14:43
Футбол

«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Чайку» в матче ФНЛ

"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Певица Ханна опубликовала фото с подросшей дочерью

Певица Ханна четыре года назад создала семью с надежным и харизматичным Павлом Курьяновым – директором звукозаписывающей продюсерской компании.
Обновлено в 15:47
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны

Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Авто

Audi показала новый купе-кроссовер Q3 Sportback

Компания Audi расширяет свой модельный ряд еще одним кроссовером - Q3 Sportback, который представляет собой купе-версию Q3.
Обновлено в 00:02
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