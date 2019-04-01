Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»

Происшествия В Турции выстрелили в белорусского дипломата В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Здоровье Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.

Спорт Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Наука Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Политика К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском Силовики пришли с обыском к директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Политика Украина задумала расширить санкции против России Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.

Кино Наш ответ HBO: Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» Российская творческая группа во главе с режиссёром Алексеем Мурадовым и сценаристом Валентином Спиридоновым подготовила "наш ответ" представителям компании HBO, отметившейся весьма противоречивым сериалом о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Наука Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами "Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.

Футбол На официальном сайте ПФЛ нашелся клуб «Газмяс» В списке профилей команд числится несуществующий клуб "Газмяс", приписанный к Москве. Официальный сайт ПФЛ был обновлен в апреле этого года.

Энергетика Израиль начнет экспорт газа в Египет в течение четырех месяцев - СМИ Израиль начнет поставлять газ в Египет в течение четырех месяцев, что обеспечит вступление в силу соглашения об экспорте между израильским нефтегазовым партнерством и Египтом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра энергетики Израиля Юваля Штайница.

Футбол «СКА-Хабаровск» на выезде победил «Чайку» в матче ФНЛ "СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Шоу-бизнес Певица Ханна опубликовала фото с подросшей дочерью Певица Ханна четыре года назад создала семью с надежным и харизматичным Павлом Курьяновым – директором звукозаписывающей продюсерской компании.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Армия и оружие Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.