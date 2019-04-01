Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»Евро-футбол.ру вчера в 13:31
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферные слухи вокруг вингера Лероя Сане.
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Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, он останется»
Бомбардир.рувчера в 12:08
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На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Рост числа абонентов AT&T во II кв превысил прогнозы
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Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»
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В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
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Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила, наконец-то, поделиться со своей многомиллионной армий поклонников радостной новостью – она ждет второго ребенка.
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Общество
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Воспитательница детсада лупила детей тряпкой по лицу в Краснодаре
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Энергетика
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Депутаты Государственной Думы утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на бензин, сообщает DEITA.
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Путин напомнил современникам о трагедии русской эмиграции
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Экономика
Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап
Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
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