Футбол

Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»Евро-футбол.ру вчера в 13:31

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферные слухи вокруг вингера Лероя Сане.
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Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, мне будет грустно»

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«Манчестер Сити» отверг очередное предложение «Баварии» о продаже Сане

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Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили

Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили.
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Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
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Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена.
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

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В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек

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По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
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Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией в области высокоточного оружия.
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