Футбол

Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»
Бомбардир.ру
вчера в 16:13

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против "Челси" (0:2).
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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