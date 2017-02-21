Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»
Евро-футбол.ру
10:11

Манчестер Сити — Эвертон
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
19′
Люка Динь
Габриэл Жезус
22′
Габриэл Жезус
50′
57′
Шеймус Коулмэн
Тео Уолкотт
57′
Бернард Анисио
Адемола Лукман
65′
Доминик Кэлверт-Льюин
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
66′
Рахим Стерлинг
69′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
75′
Фабиан Делф
76′
76′
Доминик Кэлверт-Льюин
81′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
Соперник силен физически и имел неплохие шансы сравнять счет. В некоторых эпизодах нам следовало лучше контролировать игру. "Эвертон" - топ-клуб, он сыграл вничью на "Стэмфорд Бридж", пропустил от "Ливерпуля" только на последней секунде.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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