Футбол
Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»
Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»Евро-футбол.ру10:11
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
|19′
Люка Динь
Габриэл Жезус
|22′
Габриэл Жезус
|50′
|57′
Шеймус Коулмэн
Тео Уолкотт
|57′
Бернард Анисио
Адемола Лукман
|65′
Доминик Кэлверт-Льюин
Лерой Сане
Рахим Стерлинг
|66′
Рахим Стерлинг
|69′
Рияд Марез
Кевин де Брюйне
|75′
Фабиан Делф
|76′
|76′
Доминик Кэлверт-Льюин
|81′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
|68%
|Владение мячом
|32%
|87%
|Процент точных передач
|76%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
17
де Брюйне
33
Жезус
2 ×
7
Стерлинг
1
Пикфорд
11
Уолкотт
5
Зума
4
Кин
13
Мина
12
Динь
30
Ришарлисон
8
Гомиш
26
Дэвис
31
Лукман
29
Кэлверт-Льюин
Эвертон
Расстановка 5‑4‑1
Соперник силен физически и имел неплохие шансы сравнять счет. В некоторых эпизодах нам следовало лучше контролировать игру. "Эвертон" - топ-клуб, он сыграл вничью на "Стэмфорд Бридж", пропустил от "Ливерпуля" только на последней секунде.
Евро-футбол.ру10:11
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