Футбол
Гвардиола: «День рождения отмечу с семьей. Друзей у меня нет»Бомбардир.ру 10:15
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сегодня, 18 января, отмечает день рождения. Специалист рассказал, с кем его отпразднует.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Обновлено в 09:52
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Недвижимость
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – уточнили в Минобороны.
Обновлено в 09:12
Политика
Германия объявила Керченский пролив свободным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Транспорт
Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Один из столкнувшихся в небе Су-34 уцелел
Обновлено в 03:48
Происшествия
Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте
Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.
Обновлено в 09:29
Общество
Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН
Обновлено в 08:30
Авто
Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе
Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Космос
«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»
Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191.
Обновлено в 08:08
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 08:26
Происшествия
Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января
Обновлено в 10:26
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Происшествия
После столкновения двух Су-34 возбуждено уголовное дело
Военное следственное управление Следственного комитета по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по факту крушения двух истребителей Су-34, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:19
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв
В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 08:10
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши
Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.
Обновлено в 10:32
Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10
Политика
Соловьев раскритиковал Чубайса за лень и непонимание
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" раскритиковал главу Роснано Анатолия Чубайса за его слова об энергоэффективности экономики.
Обновлено в 09:10
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Наука
Ученые раскрыли одну из причин ожирения
Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса.
Обновлено в 07:08
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13