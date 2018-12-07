Футбол

Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»
Soccer.ru
00:29

Вы, журналисты, знаете его сильные стороны лучше меня. Он исключительный игрок и один из лучших в мире. Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Soccer.ru00:29

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Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

Soccer.ru00:29

Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»

Чемпионатвчера в 14:59

Хосеп Гвардиола: Самая большая опасность - считать, что нет необходимости прогрессировать

Советский спортвчера в 13:38

Хосеп Гвардьола – о высказывании Маурицио Сарри: «Лучшие команды Европы выигрывают титулы, у нас с этим проблемы»

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ — не лучшая команда Европы»

Матч ТВвчера в 13:17

Гвардиола не согласен с Сарри, назвавшим «Манчестер Сити» лучшей командой в Европе

Sport24.ruвчера в 13:22

Пеп Гвардиола: «„Челси“ проиграл дважды подряд. Они сделают все, чтобы не допустить третьего поражения»

Sports.ruвчера в 12:49
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Футбол

«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»

Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

Самарцы подходят к игре с "Ростовом", располагаясь на 15-м месте в турнирной таблице и имея в активе 14 очков, а также один матч в запасе, так как игра 16-го тура против "Оренбурга" была перенесена из-за низкой температуры.
Обновлено в 00:35
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

Агент: «Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

«Интернасьонал» в поисках отличных игроков. Адриано всегда выражал желание вернуться в команду.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 00:34
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено вчера в 15:01
Футбол

ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Ювентус», «Интер» и «Фулхэм» хотят заполучить Дармиана

Арендовать итальянца хочет выходец из Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы хотят иметь право выкупа футболиста.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено вчера в 14:43
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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