Вы, журналисты, знаете его сильные стороны лучше меня. Он исключительный игрок и один из лучших в мире. Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".

Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

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Футбол Футбол Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра» Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».

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Футбол Футбол «Ювентус», «Интер» и «Фулхэм» хотят заполучить Дармиана Арендовать итальянца хочет выходец из Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы хотят иметь право выкупа футболиста.