Футбол
Вы, журналисты, знаете его сильные стороны лучше меня. Он исключительный игрок и один из лучших в мире. Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Soccer.ru00:29
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Гвардиола: представляю, как агрессивно и интенсивно будет играть «Челси» с «МС»
Чемпионатвчера в 14:59
Хосеп Гвардиола: Самая большая опасность - считать, что нет необходимости прогрессировать
Советский спортвчера в 13:38
Гвардиола не согласен с Сарри, назвавшим «Манчестер Сити» лучшей командой в Европе
Sport24.ruвчера в 13:22
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Футбол
«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»
Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу
Самарцы подходят к игре с "Ростовом", располагаясь на 15-м месте в турнирной таблице и имея в активе 14 очков, а также один матч в запасе, так как игра 16-го тура против "Оренбурга" была перенесена из-за низкой температуры.
Обновлено в 00:35
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»
В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол
Агент: «Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»
«Интернасьонал» в поисках отличных игроков. Адриано всегда выражал желание вернуться в команду.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ
Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 00:34
Футбол
«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова
Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»
В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером
Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро
Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Ювентус», «Интер» и «Фулхэм» хотят заполучить Дармиана
Арендовать итальянца хочет выходец из Чемпионшипа «Фулхэм». При этом лондонцы хотят иметь право выкупа футболиста.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой
Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено вчера в 14:43