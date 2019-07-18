Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»RT на русском 10:31

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал. Отмечается, что новым гендиректором телеканала стал Паата Салия.
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Телеканал «Рустави 2» сменил гендиректора

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Кавказский узел13:11

Гварамия уволен с должности генерального директора телеканала «Рустави 2»

ТАСС11:06

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РИА Новости14:41

Уволен гендиректор грузинского канала «Рустави 2»

Газета.Ru12:49

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

RT на русском10:31
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон

Охамевший директор «Рустави-2» с треском уволен

Вести.UZ11:44
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
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