Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»RT на русском 10:31
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал. Отмечается, что новым гендиректором телеканала стал Паата Салия.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
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Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Новый «Король Лев» как прообраз новой эры в кино
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Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
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Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
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Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
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При столкновении пешехода отбросило на проезжавший мимо троллейбус №5. При этом сила удара была такой, что женщина влетела в салон общественного транспорта.
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Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
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Обновлено в 15:29
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
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Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
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