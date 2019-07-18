Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»RT на русском 10:31
Уточняется, что решение о назначении нового гендиректора и увольнении прежнего было принято на партнёрском заседании телекомпании. Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
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