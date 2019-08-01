Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом он заявил в четверг, 1 августа, в ходе пресс-конференции.

Гутерриш призвал Россию и США к продлению СНВ-3

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