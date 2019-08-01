Политика
Гутерриш призвал Россию и США к продлению СНВ-3Известия 13:20
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом он заявил в четверг, 1 августа, в ходе пресс-конференции.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Политика
США узнали о смерти сына бен Ладена
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Экономика
Комбинат в Белоруссии планирует расторгнуть контракт с китайской CAMCE о генподряде
Белорусское ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" планирует расторгнуть контракт строительного подряда, заключенный с Китайской корпорацией инжиниринга (CAMCE) в 2010 году, следует из сообщения на сайте белорусского предприятия.
Обновлено в 15:13
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца
Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Единоборства
Тело боксера Дадашева везут в Петербург
Обновлено в 13:29
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Гаджеты
Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil
Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.
Обновлено в 03:01
Наука
Ученые рассказали, как похудеть людям с «плохими» генами
Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них.
Обновлено в 14:00
Наука
Специалисты считают необходимым ввести в школьную программу колористическую грамотность
Сотрудники кафедры искусств ТюмГУ уверены, что в школьную программу следует ввести основы колористической грамотности.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 06:03
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:28
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В Вашингтоне подтвердили, что поддерживают сирийских боевиков
Вашингтон действительно ведёт подготовку бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено 30 июля в 02:16
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.
Обновлено в 03:25
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37