Футбол
Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»Матч ТВ 08:09
Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
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Политика
В Иерусалиме ужесточили проверку духовенства с Украины
Иерусалимская церковь ввела проверку всех документов и справок для священнослужителей из Украины из-за попыток представителей "новой церкви" принять участие в служении в храме Гроба Господня, сообщил в субботу настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный).
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол
Анжи — Динамо 1:1
Обновлено в 06:34
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Экономика
Российские богачи отказались доверить банкам свои деньги
Россияне мало доверяют государству и не верят в рискованные финансовые инструменты, предлагаемые банками, поскольку понимают, что новый экономический кризис может случиться в любой момент, пояснила управляющий партнер инвестиционной компании Confideri Family Office Ольга Райкес.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судейства
Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду.
Обновлено в 08:28
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Во Владивостоке без электроэнергии остались более 30 тыс. человек
Из-за сбоя в электросетях более 32 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства
Фергюсон назвал Макгрегора фальшивым идолом, а Нурмагомедова — трусом
Первый номер легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон вновь выступил с критикой в адрес экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
Обновлено в 08:38
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина
В начале апреля продюсер Иосиф Пригожин отмечал 50-летие. По случаю юбилея была организована шумная вечеринка на пятьсот гостей.
Обновлено в 07:56
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Общество
Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье
В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара»
Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».
Обновлено в 00:05
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Политика
С-400 защитят границы ЕС и НАТО, заявили в партии Эрдогана
Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и ЕС с НАТО.
Обновлено в 08:39
Спорт
Сундбю победил в марафоне Kobberlopet на 43 км, Большунов стал третьим
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем марафона Kobberlopet на 43 километра в Норвегии.
Обновлено в 06:45
Экономика
На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев
Сумма в 25,7 триллионов рублей, предусмотренная на реализацию национальных проектов, финансово обеспечивает их выполнение, при необходимости на эти цели могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:34
Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок
В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58