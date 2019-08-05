Футбол
Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»Спорт-Экспресс 04:36
"Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf. Источник уточняет, что имеются в виду Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий.
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Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Экономика
Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США
Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США.
Обновлено в 04:11
Происшествия
При взрыве в центре Каира погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Футбол
Чемпионат России. «Рубин» дома проиграл ЦСКА, «Арсенал» победил «Тамбов»
Чемпионат России 4-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено 03 августа в 01:20
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Авиация Минобороны РФ продолжает тушение лесных пожаров в Сибири
В Красноярском крае и Иркутской области авиационная группировка Минобороны РФ продолжает бороться с лесными пожарами.
Обновлено в 04:07
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Общество
СМИ: в Китае провайдеров и пользователей за нарушения могут внести в черный список
"В прошлом Управление по вопросам киберпространства КНР часто начинало кампании против нарушителей и называло их, однако некоторые операторы веб-сайтов и поставщики услуг не принимали подобные меры всерьез, поскольку наказания были недостаточно строгими, чтобы отразиться на их бизнесе", - отметил эксперт в области права в интернете Китайского университета коммуникаций Ван Сысинь.
Обновлено в 03:04
Культура
Минкультуры проведет питчинг сериалов в сентябре
Министерство культуры проведет очную защиту проектов сериалов, претендующих на государственную поддержку.
Обновлено в 02:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ решил дать показания на Магомедовых
Показания после арестов в ФСБ Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, "изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем".
Обновлено в 04:06
Наука
Исследователи установили личность американского «вампира»
Был ли человек вампиром, например, проверяли по тому, оставалась ли после смерти в его сердце жидкая кровь.
Обновлено 03 августа в 12:52
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тыс. актов о заключении брака, наименее популярный сезон среди молодожёнов — период с января по март (158,7 тыс. браков).
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Кино
Михаил Боярский рассказал о съемках «Гардемарины-4»
Михаил Боярский рассказал о том, как проходят съемки фильма «Гардемарины-4».
Обновлено в 02:35
Здоровье
Три ульяновских семьи, где тяжело болеют дети, получат деньги на лечение
Всего в 2019 году материальную помощь получили 5562 человека на сумму более 106 миллионов рублей.
Обновлено в 01:12
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго
Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59