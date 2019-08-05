Футбол

Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»Спорт-Экспресс 04:36

"Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf. Источник уточняет, что имеются в виду Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий.
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