Футбол
Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»Спорт-Экспресс вчера в 04:36
"Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf. Источник уточняет, что имеются в виду Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий.
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Гус Тил: «У „Спартака“ 15 млн болельщиков по всей России. Это о многом говорит»
Sports.ruвчера в 05:38
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Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
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В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
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Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
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Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
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В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
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Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
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Мутко сообщил, что на счета эскроу перешли 7% застройщиков
Только 7% российских застройщиков перешли на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе
В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 14:38
Космос
NASA получило первые данные с солнечного зонда Parker Solar Probe
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы
По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
Обновлено 04 августа в 18:05
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
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Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
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В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
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Арт-автомобиль BMW M1 празднует 40-летний юбилей
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Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
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Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
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Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Обновлено вчера в 22:44