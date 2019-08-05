Футбол

Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»Спорт-Экспресс 04:36

"Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тил: «„Спартак“ — топ-клуб, у которого 15 млн болельщиков в России»

Sport24.ru07:07

Гус Тил: «У „Спартака“ 15 млн болельщиков по всей России. Это о многом говорит»

Sports.ru05:38

Тиль рассказал, в какой роли его видят в «Спартаке»

Чемпионат04:58

Гус Тил: «„Спартак“ — это мегаклуб с амбициями»

Матч ТВ05:03

Гус Тил: «„Спартак“ — это мегаклуб с амбициями»

Sportbox.RU05:03

Тиль: «Спартак» — мегаклуб

RT на русском05:05

Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»

Спорт-Экспресс04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в Ачинске достигло 10

Обновлено в 20:13
Здоровье

2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае

Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено в 07:44
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено в 12:54
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Авто

Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями

Благодаря усовершенствованной коробке передач с двойным сцеплением и мощному двигателю, Shelby GT500 преодолеет четверть мили за 11 секунд.
Обновлено в 06:21
Здоровье

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено в 22:42
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Происшествия

Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании

В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Политика

Московский суд заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Осенью 2017 года российский суд заочно арестовал политика и объявил его в международный розыск в связи с обвинением в покушении на убийство.
Обновлено в 08:12
Экономика

Кто в России получает зарплату более 75 тыс. рублей в месяц

Согласно исследованию, проведенному специалистами РИА Новости, только 12% трудоспособного населения в России получает заработную плату больше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 14:10
Политика

Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Наука

Генетики установили личность умершего 200 лет назад «вампира»

Обновлено в 07:03
Общество

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск скорой

В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге и воспрепятствование работе врачей.
Обновлено в 19:10
Авто

Audi готовит сразу шесть новых RS-моделей

До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра

Обновлено в 21:09
Экономика

Российской экономике поставили диагноз

Экономика России во втором квартале 2019 года росла темпами, близкими к нулю, следует из мониторинга, подготовленного Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС, есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 18:15
Происшествия

Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани

Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Финансы

Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня

Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Обновлено в 13:45
Здоровье

Жителям Эссойлы рекомендовали пить только кипяченую воду

Администрация Пряжинского района рекомендовала жителям поселка Эссойла кипятить воду из-под крана перед ее употреблением.
Обновлено в 04:39
Кино

На кинофестивале в Выборге показали фильм, снятый на смартфон

Обновлено в 15:44
Футбол

РПЛ. «Ахмат» победил «Оренбург»

Обновлено в 14:52
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено в 19:48
Футбол

«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»

Обновлено в 12:58
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Футбол

«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла

Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
Обновлено в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гус Тил
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник и капитан нидерландского клуба АЗ, игрок молодёжной сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное