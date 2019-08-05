Футбол
Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»Спорт-Экспресс вчера в 04:36
"Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf. Источник уточняет, что имеются в виду Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гус Тил: «У „Спартака“ 15 млн болельщиков по всей России. Это о многом говорит»
Sports.ruвчера в 05:38
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Игры
Journey неожиданно вышла на iOS
Journey от thatgamecompany продолжает добираться до новых платформ: в начале июня адвенчура вышла на РС, а сегодня её продажи неожиданно стартовали на iOS.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу
Власти Кабардино-Балкарии окажут необходимую помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 03:25
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя
КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 09:08
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе
Пожилой жительнице Техаса удалось предотвратить массовую бойню, пишет USA Today.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Экономика
CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленности
Основные итоги и тренды Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий по итогам 2018 г. составила ₽63,3 млрд, что на 39,5% больше, чем в 2017 г. Порог входа в рейтинг равен ₽150 млн.
Обновлено вчера в 05:07
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Австралийка попала на обложку Vogue, спародировав Ирину Шейк
Блогер из Австралии Селеста Барбер попала на обложку португальского Vogue, спародировав русскую супермодель Ирину Шейк.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Авто
В Лондоне появились «мраморные» автомобили с номерами ОАЭ
Две «каменных» машины на дубайских номерах – Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga накануне заметили на улицах Лондона.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Власти Австрии реконструируют дом Гитлера
Обновлено в 02:10
Здоровье
Эксперты рассказали, кому нельзя есть дыни
Обновлено в 04:50
Происшествия
«Свидетели Иеговы» попали под следствие в Красноярском крае
По предварительной версии, подозреваемые являлись членами местной ячейки религиозной организации МРО «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 04:34