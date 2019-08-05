"Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf.

Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.

Политика Сенат Италии обсуждает правительственный декрет-бис «О безопасности» По информации агентства, несколько голосований в сенате Италии на этой неделе угрожают обернуться «беспрецедентным правительственным кризисом в середине августа».

Финансы Биржевой курс евро вырос до 73 рублей К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Политика Лондон согласился примкнуть к морской миссии США в Персидском заливе Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе.

Хоккей Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс» Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Экономика В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Общество Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Финансы Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Происшествия ТРЦ «Мега—Белая Дача» в Котельниках эвакуирован из-за угрозы взрыва Около 5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Мега—Белая Дача» в городском округе Котельники Мособласти, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.

Происшествия Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).

Футбол АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».

Политика Обама назвал США лидером по частоте случаев массовой стрельбы Бывший президент США Барак Обама прокомментировал инциденты со стрельбой в Эль-Пасо (погиб 21 человек) и Дейтоне (погибли девять человек).

Политика Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Политика ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.

Происшествия Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей 39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.

Футбол Нобоа продолжит карьеру в «Сочи» Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».

Происшествия В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.

Политика Трамп намерен ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США внес распоряжение в Минюст страны о разработке комплекса мер по скорейшему введению смертной казни за совершение преступлений на почве нетерпимости.