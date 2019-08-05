Футбол

Гус Тил: мне нравятся амбиции «Спартака»Вести.Ru 05:58

Голландский полузащитник "АЗ" Гус Тил в ожидании перехода в московский "Спартак" признался, что остался впечатлен переговорами с представителями красно-белых. Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация. "Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей.
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