Футбол

Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»Спорт-Экспресс 15:25

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, с которыми было сложно бороться.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тиль о матче «Спартак» — ЦСКА: в Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд

RT на русском18:01

Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»

Евро-футбол.ру16:47

Гус Тил: «Раньше в таких матчах участия не принимал»

Спорт-Экспресс15:55

Тиль — о матче с ЦСКА: в Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд

Чемпионат16:51

Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России

Матч ТВ15:50

Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России

Sportbox.RU15:50

Олег Кононов: «„Спартак“ должен играть в футбол, делая результат»

Sports.ru16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Политика

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Обновлено в 05:32
Баскетбол

У Блатта диагностировали рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Путешествия

Назван процент присаживающихся на дорожку россиян

Больше половины (52 процента) признались, что верят в примету и присаживаются на дорожку перед поездкой.
Обновлено в 14:20
Политика

Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Экономика

Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Обновлено в 16:32
Происшествия

В Ленинградской области «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус

Обновлено в 14:24
Футбол

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Футбол

Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено 17 августа в 11:08
Происшествия

«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Футбол

«Фиорентина» заинтересована в Маммане

Обновлено в 17:13
Политика

В Грузии назвали ошибкой выход страны из СНГ

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе считает, что выход страны из СНГ никакой пользы не принес.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Политика

Мэры трех городов Турции подозреваются в связях с террористами

Мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности, отмечается в сообщении МВД.
Обновлено в 09:02
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Появилось видео боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В Сети появилось видео учений воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе.
Обновлено в 03:41
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракеты

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Шнуров надел костюм, а Линда открестилась от Фадеева: что происходило на фестивале LiveFest в горах

Вчера на Роза Хутор завершился второй ежегодный музыкальный фестиваль LiveFest.
Обновлено в 17:30
Здоровье

Из больниц и аптек Новосибирска исчез препарат от паразитов

Жители Новосибирска больше месяца не могут купить препарат от паразитов-описторхов под торговым названием «Бильтрицид».
Обновлено в 09:05
Политика

В Госдуме заявили об иностранном вмешательстве в дела России

На внеочередном заседании Совета Госдумы создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России во время протестов в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 11:18
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Обновлено в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гус Тил
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной Нидерландов. Сыграл один матч за национальную сборную Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное