Футбол
Гус Тил: «Надеюсь, после финального свистка в дерби с ЦСКА стадион сойдет с ума от радости»Bookmaker-ratings.ru 02:52
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тил рассказал, чего ждет от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Дерби состоится сегодня, 19 августа.
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Гус Тил: «Надеюсь, после финального свистка в дерби с ЦСКА стадион сойдет с ума от радости»
Bookmaker-ratings.ru02:52
Гус Тил: «Знаю, что „Спартак“ — ЦСКА — главное дерби России, жду на нем нашего полного стадиона»
Спорт-Экспрессвчера в 22:10
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Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
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