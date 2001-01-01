Футбол

Гус Тил: «Надеюсь, после финального свистка в дерби с ЦСКА стадион сойдет с ума от радости»Bookmaker-ratings.ru 02:52

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тил рассказал, чего ждет от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Дерби состоится сегодня, 19 августа.
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Гус Тил: «Надеюсь, после финального свистка в дерби с ЦСКА стадион сойдет с ума от радости»

Bookmaker-ratings.ru02:52

Гус Тиль: «Надеюсь, после финального свистка в дерби болельщики сойдут с ума от радости»

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Гус Тиль: «Надеюсь, после финального свистка в дерби болельщики сойдут с ума от радости»

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