Полузащитник московского «Спартака» Гус Тил рассказал, чего ждет от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Дерби состоится сегодня, 19 августа.

Гус Тил: «Надеюсь, после финального свистка в дерби с ЦСКА стадион сойдет с ума от радости»

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