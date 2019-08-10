Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать в центре Москвы «гуляющих» после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. По информации корреспондента «Известий», задержания начались на Китай-городе и Чистопрудном бульваре. Точное число задержанных не называется.

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

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