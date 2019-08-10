Происшествия

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживатьИзвестия вчера в 10:42

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать в центре Москвы «гуляющих» после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. По информации корреспондента «Известий», задержания начались на Китай-городе и Чистопрудном бульваре. Точное число задержанных не называется.
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Как разгоняли протестующих в центре Москвы после митинга на Сахарова. Фотографии

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Митинг и задержания после Сахарова. Только фотографии

Новая газетавчера в 11:48

В центре Москвы после митинга начались задержания

Коммерсантъвчера в 11:07

Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

РБКвчера в 13:07

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Известиявчера в 10:42

Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42

На Чистопрудном бульваре начались задержания

Московская газетавчера в 10:38
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Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

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Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело

В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
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Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

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Общество

Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

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Технологии

Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
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Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90

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Технологии

Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей

Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми

Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено вчера в 12:20
Общество

В ходе паводка на Амуре у Хабаровска подтопило около 1,2 тысячи дач

Обновлено вчера в 19:55
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол

«Байер» и «Шальке» вышли в следующий раунд Кубка Германии

"Байер" и "Шальке" обыграли своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено 09 августа в 13:11
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Театры

Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Крыму

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Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Обновлено в 00:29
Происшествия

В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии

Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд

Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Фадеев отказался продюсировать Наргиз

Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Напомню, только на этой неделе четыре центробанка снизили свои ставки.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали

Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Экс-гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог

Бывший гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, был отпущен Тбилисским городским судом под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.).
Обновлено в 00:22
Наука

Ученые вывели свод правил для достижения долголетия

Обновлено 09 августа в 23:39
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