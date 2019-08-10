Происшествия
«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживатьИзвестия вчера в 10:42
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать в центре Москвы «гуляющих» после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. По информации корреспондента «Известий», задержания начались на Китай-городе и Чистопрудном бульваре. Точное число задержанных не называется.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело
В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей
Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено вчера в 09:02
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В ходе паводка на Амуре у Хабаровска подтопило около 1,2 тысячи дач
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
«Байер» и «Шальке» вышли в следующий раунд Кубка Германии
"Байер" и "Шальке" обыграли своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено 09 августа в 13:11
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Крыму
Обновлено вчера в 19:29
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 00:29
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд
Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Напомню, только на этой неделе четыре центробанка снизили свои ставки.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали
Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Экс-гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог
Бывший гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, был отпущен Тбилисским городским судом под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.).
Обновлено в 00:22
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено 09 августа в 23:39