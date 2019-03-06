Гульнара Каримова переведена в колонию общего режимаКоммерсантъ 19:45

«В связи со злостным нарушением порядка, Яшнабадским районным судом принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Армия и оружие В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.

Авто В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.

Футбол «Реал» проиграл «Аяксу» и вылетел из Лиги чемпионов Футболисты амстердамского клуба «Аякс» одержали победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

Политика США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости".

Происшествия Москвичи несут цветы к могиле Иосифа Сталина Граждане несут к его могиле цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами вождя.

Спорт Биатлонистка Васильева может подать апелляцию до 14 марта Российская биатлонистка Маргарита Васильева, ранее пропустившая третий допинг-тест за последние 12 месяцев, может обжаловать решение о признании ее виновной в уклонении от встречи с допинг-офицерами до 14 марта.

Политика Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

Общество В ООН оценили «черный» рынок человеческих органов Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год, такие данные Управления ООН по наркотикам и преступности озвучены на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями, сообщает издание Prensa Latina.

Армия и оружие Пакистан перехватил индийскую подлодку Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.

Политика Украинский посол заявил, что его страна «стояла у истоков Европы» Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, а сама страна «стояла у истоков Европы».

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.

Авто Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.

Политика Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО Арестованного на Украине руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинского этапируют из херсонского СИЗО в киевское.

Общество В США умер один из создателей электронного калькулятора В США скончался один из создателей электронного калькулятора Джерри Мэрриман, который ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Политика В «Нафтогазе» заявили о полной потере газового транзита в 2020 году Витренко предположил, что транзита газа на территорию Украины не станет уже в 2020 году.

Общество Детсад в Гамбурге попросил родителей не наряжать детей индейцами Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге разослало письма родителям воспитанников, в которых просило не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, сообщает газета Bild.

Экономика В России нашли пенсионерку-миллиардершу Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.

Политика Google исправила некорректное отображение Крыма на картах Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.

Экономика Мужчины в этом году возьмут микрозаймы на 2 млрд руб на подарки к 8 марта - исследование Мужчины в этом году в преддверии 8 марта оформят порядка 250 тысяч микрозаймов на покупку подарков для женщин, общая сумма таких ссуд превысит 2 миллиарда рублей, следует из исследования финансового агрегатора "Юником24", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Экономика Акции Raiffeisen Bank обвалились на фоне расследования OCCRP Котировки акций австрийского фингиганта Raiffeisen Bank International (RBI) резко снизились на Венской бирже на фоне обнародованного сегодня расследования журналистов OCCRP по поводу офшорной сети «Тройки Диалог».

Происшествия СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154 Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.

Происшествия Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.