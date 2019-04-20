Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»Бомбардир.ру 00:36

Победа в Бундеслиге с мюнхенцами больше не является достижением, потому что они выигрывают ее почти каждый сезон. Когда игры «Барселона» проходили напряженно, Месси себя проявлял. Аргентинец был жизненно важен для каталонцев во многих играх в эпоху Гвардиолы.

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Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»

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