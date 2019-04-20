Футбол

Гуллит: «Без Месси Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов»Sport.ru вчера в 16:30

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рууд Гуллит прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Тоттенхэма". По мнению Гуллита, Гвардиоле не удаётся выиграть Лигу чемпионов после ухода из "Барселоны" из-за того, что в новых клубах нет Лионеля Месси.
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