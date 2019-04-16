Происшествия
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходуSport24.ru 10:59
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал Mash. 10 апреля на Краснопрудной улице в Москве «Мерседес» Гулиева проехал на красный свет и задел переходившего дорогу американца.
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Происшествия
Как прошла первая неделя суда над Кокориным и Мамаевым
С 9 апреля Пресненский суд столицы рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания проходят в ежедневном режиме.
Обновлено 13 апреля в 18:06
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Музыка
Guns N’Roses возьмутся за новый альбом осенью
Guns N’Roses отправятся в звукозаписывающую студию осенью 2019 года.
Обновлено в 05:45
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Кино
В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Обновлено в 06:32
Здоровье
В июне откроется 1-й в Волгоградской области центр онкопомощи
Заработает он на базе 1-й областной больницы в региональной столице уже через 2 месяца.
Обновлено в 08:01
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен
Обновлено в 03:55
Общество
В полиции назвали самые криминальные станции метро Москвы
Самыми криминальными станциями московского метро по итогам 2018 года оказались Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 09:59
Футбол
Сегодня станут известны первые полуфиналисты футбольной Лиги Чемпионов
Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Здоровье
Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака
Обновлено в 09:13
Общество
Госдума ужесточила условия для организации детского отдыха
Депутаты Государственной думы приняли закон, ужесточающий условия госзакупок услуг в сфере отдыха и оздоровления детей.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию
Отправка британских вертолётов в Эстонию для «сдерживания России» имеет все признаки намеренной провокации.
Обновлено в 11:47
Наука
Установлены настоящие строители Стоунхенджа
Обновлено в 12:22
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37