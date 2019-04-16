Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходуSport24.ru 10:59

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал Mash. 10 апреля на Краснопрудной улице в Москве «Мерседес» Гулиева проехал на красный свет и задел переходившего дорогу американца.

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Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу

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