Происшествия
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходуSport24.ru 10:59
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал Mash. 10 апреля на Краснопрудной улице в Москве «Мерседес» Гулиева проехал на красный свет и задел переходившего дорогу американца.
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Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Интернет
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Футбол
Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестован
Обновлено в 16:41
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Надежда Савченко вышла из-под стражи
Подозреваемые в подготовке к совершению теракта депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан освобождены из-под стражи.
Обновлено в 08:22
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено в 12:32
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика
Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует
Обновлено в 14:16
Наука
Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну
Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну, уже вторую, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 00:00
Авто
Geely показала электрический концепт Preface
Название новинки переводится как «Предисловие», концепт своим видом показывает как будут выглядеть премиальные седаны марки Geely.
Обновлено в 10:13
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Футбол
Гвардиола рассказал, зачем пришел в «Манчестер Сити»
Испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, зачем он пришел работать в эту команду.
Обновлено в 15:59
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суды Петербурга эвакуируют из-за угроз минирования
Обновлено в 08:19