Происшествия

Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходуSport24.ru 10:59

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал Mash. 10 апреля на Краснопрудной улице в Москве «Мерседес» Гулиева проехал на красный свет и задел переходившего дорогу американца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»

РБК14:32

СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий

RT на русском11:50

Источник: Гулиев заплатил 155 тыс. рублей избитому американцу

Чемпионат10:52

Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу

Sport24.ru10:59

Источник: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу

Спорт-Экспресс10:56

Сломанный американцу нос обошёлся игроку «Спартака» в 5 млн

Life.ru11:47

Mash: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу за отказ от претензий

Sports.ru11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Интернет

NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке

Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada

«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Футбол

Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестован

Обновлено в 16:41
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика

Надежда Савченко вышла из-под стражи

Подозреваемые в подготовке к совершению теракта депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан освобождены из-под стражи.
Обновлено в 08:22
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено в 12:32
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика

Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует

Обновлено в 14:16
Наука

Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну

Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну, уже вторую, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 00:00
Авто

Geely показала электрический концепт Preface

Название новинки переводится как «Предисловие», концепт своим видом показывает как будут выглядеть премиальные седаны марки Geely.
Обновлено в 10:13
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Участницу Pussy Riot отпустили из полиции после проверки документов

Обновлено в 15:57
Экономика

Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock

Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Футбол

Гвардиола рассказал, зачем пришел в «Манчестер Сити»

Испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, зачем он пришел работать в эту команду.
Обновлено в 15:59
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Суды Петербурга эвакуируют из-за угроз минирования

Обновлено в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное