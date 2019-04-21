Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»Sport24.ru 10:53
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Вернулся в составе красно-белых полузащитник Аяз Гулиев, не игравший против «Ростова» (1:2) из-за ситуации с избиением пешехода.
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