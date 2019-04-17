Футбол
Гулиев вернулся в общую группу «Спартака»Soccer.ru вчера в 11:47
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Александр Панов: Гулиев погорячился, с кем не бывает?! «Спартак» не может его потерять
Спорт день за днемвчера в 13:50
Гулиев, пропустивший игру «Спартака» из-за избиения пешехода, вернулся в общую группу
Sport24.ruвчера в 11:19
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Происшествия
На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Чем блок послал: как НАТО трансформирует украинскую армию
«Известия» разбирались в том, как военное объединение трансформирует украинскую армию.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клуба
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, который раньше выступал за московский "Спартак", уважает бывший клуб, не смотря на неприятное расставание, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Футбол
Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
Обновлено вчера в 13:08
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями
Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей
«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено 16 апреля в 23:18
Здоровье
Минздрав: каждый пятый красноярец умирает от рака
Смертность от рака – вторая по распространенности причина смертоносности Красноярцев, отмечают в минздраве.
Обновлено в 00:21
Общество
Мэр Томска назвал нестандартной ситуацией сегодняшний снегопад
Обновлено вчера в 23:23
Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье
Развенчан миф о пользе правильного питания
Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено 16 апреля в 12:26
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили женщин Норвегии
Женщин Норвегии новые правила к внешнему виду стюардесс возмутили.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено вчера в 17:00
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Ольга Кабо раскрыла причины развода с первым мужем
Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.
Обновлено вчера в 19:00