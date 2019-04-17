Гулиев вернулся в общую группу «Спартака»Soccer.ru вчера в 11:47

Спорт день за днем

Общество План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.

Футбол Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клуба Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, который раньше выступал за московский "Спартак", уважает бывший клуб, не смотря на неприятное расставание, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.

Транспорт Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.

Футбол Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Общество Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Армия и оружие Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР "16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.

Происшествия Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей «Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.

Экономика «Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Экономика В России появятся 10 миллионов безработных «Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».

Здоровье Минздрав: каждый пятый красноярец умирает от рака Смертность от рака – вторая по распространенности причина смертоносности Красноярцев, отмечают в минздраве.

Технологии В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.

Футбол Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.

Здоровье Развенчан миф о пользе правильного питания Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.

Общество В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.

Общество Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.