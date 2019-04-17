Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группуЧемпионат 12:20
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу московской команды. 22-летний российский футболист принёс извинения команде. После этого было решено вернуть Гулиева в общую группу московского «Спартака».
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Источник: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей американцу, которому сломал нос
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