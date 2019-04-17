Футбол

Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группуЧемпионат 12:20

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу московской команды. 22-летний российский футболист принёс извинения команде. После этого было решено вернуть Гулиева в общую группу московского «Спартака».
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СМИ: Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

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Гулиев, пропустивший игру «Спартака» из-за избиения пешехода, вернулся в общую группу

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Источник: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака»

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Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

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«Чемпионат»: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака», игрок извинился перед командой за драку с американцем

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