Футбол
Гулиев подписал соглашение с избитым им американцемSportbox.RU вчера в 13:08
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
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Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26
Аяз, не разочаровывай меня! Пострадавший от Гулиева американец сделал заявление
Спорт день за днемвчера в 12:35
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине
В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Интернет
Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака
Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов
Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Time опять не включил Путина в список самых влиятельных людей планеты
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Экс-президент Перу попытался покончить с собой
Бывший Президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Авто
Дан старт продажам нового УАЗ «Буханка»
В дилерских центрах Ульяновского автозавода начали принимать обновленную версию "Буханки", речь идет об автомобиле УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 04:20