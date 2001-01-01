Футбол

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцемSportbox.RU вчера в 13:08

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
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Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26

Аяз, не разочаровывай меня! Пострадавший от Гулиева американец сделал заявление

Спорт день за днемвчера в 12:35

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Матч ТВвчера в 13:08

СМИ: Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

RT на русскомвчера в 14:05

Гулиев извинился перед избитым американцем

Soccer.ruвчера в 12:56

Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

Чемпионатвчера в 12:25

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Sportbox.RUвчера в 13:08
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Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Обновлено в 00:40
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Интернет

Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено вчера в 05:44
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака

Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения

На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено вчера в 17:31
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Time опять не включил Путина в список самых влиятельных людей планеты

Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Экс-президент Перу попытался покончить с собой

Бывший Президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Авто

Дан старт продажам нового УАЗ «Буханка»

В дилерских центрах Ульяновского автозавода начали принимать обновленную версию "Буханки", речь идет об автомобиле УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 04:20
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