Гулиев подписал соглашение с избитым им американцемSportbox.RU вчера в 13:08

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

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