Футбол

Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игрВести.Ru 06:13

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов. Также Аяз отстранен от основы и переведен в дубль.
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«Спартак» отправил Гулиева в дубль и оштрафует на 5 млн рублей за избиение пешехода

Sport24.ru05:34

Наказание Гулиева: штраф 5 млн и запрет играть даже за дубль. Но «Спартак» ничего не подтверждает

Sports.ru11:40

Источник: «Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов и перевел в дубль

Советский спорт06:31

Источник: Гулиев отправлен в дубль «Спартака» и оштрафован на 5 миллионов рублей

Спорт-Экспресс05:47

Аяз Гулиев оштрафован и отстранён от тренировок со «Спартаком»

Чемпионат12:00

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

Газета.Ru06:25

Источник: «Спартак» оштрафует Гулиева на 5 млн рублей, а также отстранит его от основы

Sport.ru05:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика

Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Политика

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Обновлено в 11:58
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Кремль обнародовал сведения о доходах Владимира Путина за 2018 год

Обновлено в 11:15
Авто

Geely запустила электрический бренд для конкуренции с Tesla

Китайская компания Geely запустила новый бренд Geometry, под которым будут выпускаться премиальные электромобили.
Обновлено в 06:57
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Музыка

Рэпер ST подтвердил распад «Ленинграда»

Рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный как ST, рассказал какой он вносил вклад в деятельность музыкальной группы и указал на причину распада.
Обновлено в 02:02
Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Политика

«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии

Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика

Порошенко не считает «чем-то особенным» выход Зеленского во второй тур

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что «несистемные» политики, такие как его оппонент по выборам Владимир Зеленский, сегодня встречаются и в некоторых странах Европейского союза.
Обновлено в 09:33
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика

В Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной белорусской молочки

В Петербурге обнаружен склад, где хранилась запрещенная молочная продукция из Белоруссии, сообщает Россельхознадзор.
Обновлено в 13:55
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Общество

Посол США в РФ приветствовал освобождение Калви из СИЗО

Изменение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви с содержания в следственном изоляторе на домашний арест — это шаг в правильном направлении, заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман.
Обновлено в 13:41
Политика

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»

Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21
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