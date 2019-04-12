Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игрВести.Ru 06:13
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов. Также Аяз отстранен от основы и переведен в дубль.
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Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика
Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Авто
Geely запустила электрический бренд для конкуренции с Tesla
Китайская компания Geely запустила новый бренд Geometry, под которым будут выпускаться премиальные электромобили.
Обновлено в 06:57
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
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Музыка
Рэпер ST подтвердил распад «Ленинграда»
Рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный как ST, рассказал какой он вносил вклад в деятельность музыкальной группы и указал на причину распада.
Обновлено в 02:02
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Политика
«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии
Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
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В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем
Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко не считает «чем-то особенным» выход Зеленского во второй тур
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что «несистемные» политики, такие как его оппонент по выборам Владимир Зеленский, сегодня встречаются и в некоторых странах Европейского союза.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
В Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной белорусской молочки
В Петербурге обнаружен склад, где хранилась запрещенная молочная продукция из Белоруссии, сообщает Россельхознадзор.
Обновлено в 13:55
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Общество
Посол США в РФ приветствовал освобождение Калви из СИЗО
Изменение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви с содержания в следственном изоляторе на домашний арест — это шаг в правильном направлении, заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21