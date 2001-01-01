Гулиев извинился перед избитым американцемSoccer.ru вчера в 12:56

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Авто Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Происшествия В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.

Армия и оружие СБУ отчиталась о задержании россиянина из окружения Евкурова Всего были задержаны семеро участников группы, двое из которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб, отметили на брифинге СБУ Василий Грицак и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.

Энергетика Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.

Экономика Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Футбол «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.

Общество Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Политика Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Общество Роскачество назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Политика «Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.