Футбол

Гулиев извинился перед избитым американцемSoccer.ru вчера в 12:56

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
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Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Sportbox.RUвчера в 13:08

СМИ: Гулиев в присутствии адвоката встретился с избитым американцем

RT на русскомвчера в 12:58

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Матч ТВвчера в 13:08

Гулиев извинился перед избитым американцем

Soccer.ruвчера в 12:56

Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

Чемпионатвчера в 12:25

Александр Панов: Гулиев погорячился, с кем не бывает?! «Спартак» не может его потерять

Спорт день за днемвчера в 13:50
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Происшествия

Во Флориде акула напала на школьницу в ее день рождения

Обновлено в 02:21
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Нэшвиллом»

В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Жена Малкина намекнула на приезд форварда в сборную России

Обновлено в 02:10
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

СБУ отчиталась о задержании россиянина из окружения Евкурова

Всего были задержаны семеро участников группы, двое из которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб, отметили на брифинге СБУ Василий Грицак и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Футбол

Мать братьев Кокориных обратилась к сыновьям с трогательным посланием

Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: «Никакой любви между Пугачевой и Киркоровым не было»

Сергей Соседов, музыкальный критик, ранее фанатевший от Пугачевой, на концерт не собирается.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Медведев поддержал идею объединения ОСАГО и КАСКО

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Роскачество назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России

В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено в 01:20
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Технологии

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»

Обновлено вчера в 17:37
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