Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцемSoccer.ru вчера в 12:56
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
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Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26
Александр Панов: Гулиев погорячился, с кем не бывает?! «Спартак» не может его потерять
Спорт день за днемвчера в 13:50
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Общество
Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму
С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено 16 апреля в 23:08
Политика
Делегация ДНР прибыла на Ялтинский международный экономический форум
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 03:38
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество
Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 13 мая
Федеральная служба охраны (ФСО) вновь закрывает Мавзолей Ленина, на этот раз из-за подготовки к параду Победы.
Обновлено в 02:52
Общество
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Игры
Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно
Обновлено в 03:07
Музыка
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Политика
В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде
Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде
После парламентских выборов в Верховную раду, которые состоятся в конце октября 2019 года, партия Зеленского однозначно не будет вступать в коалицию с партией действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:11
Экономика
Polymetal в I квартале увеличил производство золота на 41%
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2019 года увеличил производство золота на 41% до 302 тысяч унций (9,39 тонны), серебра — снизил на 15% до 5,1 млн унций (158,6 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в квартальном отчете компании.
Обновлено в 02:16
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Игры
Опубликован геймплейный ролик WRATH: Aeon of Ruin
Студия 3D Realms выпустила новое видео, которое демонстрирует 22 минуты игрового процесса WRATH: Aeon of Ruin.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Большом театре кукол в Петербурге проходят оперативные мероприятия
Сотрудники правоохранительных органов проводят в четверг утром оперативные мероприятия в здании Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в комитете по культуре города.
Обновлено в 03:31
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
ЖКХ
Отопление отключат в Москве в конце апреля
П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Недвижимость
В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 03:29
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24