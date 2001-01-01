Футбол

Гулиев извинился перед избитым американцемSoccer.ru вчера в 12:56

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
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Гулиев извинился перед избитым американцем

Soccer.ruвчера в 12:56

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Sportbox.RUвчера в 13:08

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Матч ТВвчера в 13:08

СМИ: Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

RT на русскомвчера в 14:05

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:26

Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

Чемпионатвчера в 12:25

Александр Панов: Гулиев погорячился, с кем не бывает?! «Спартак» не может его потерять

Спорт день за днемвчера в 13:50
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Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Общество

Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму

С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено 16 апреля в 23:08
Политика

Делегация ДНР прибыла на Ялтинский международный экономический форум

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 03:38
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество

Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 13 мая

Федеральная служба охраны (ФСО) вновь закрывает Мавзолей Ленина, на этот раз из-за подготовки к параду Победы.
Обновлено в 02:52
Общество

Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители

Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия

Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Игры

Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно

Обновлено в 03:07
Музыка

Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено вчера в 08:14
Политика

Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде

После парламентских выборов в Верховную раду, которые состоятся в конце октября 2019 года, партия Зеленского однозначно не будет вступать в коалицию с партией действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:11
Экономика

Polymetal в I квартале увеличил производство золота на 41%

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2019 года увеличил производство золота на 41% до 302 тысяч унций (9,39 тонны), серебра — снизил на 15% до 5,1 млн унций (158,6 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в квартальном отчете компании.
Обновлено в 02:16
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Игры

Опубликован геймплейный ролик WRATH: Aeon of Ruin

Студия 3D Realms выпустила новое видео, которое демонстрирует 22 минуты игрового процесса WRATH: Aeon of Ruin.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Большом театре кукол в Петербурге проходят оперативные мероприятия

Сотрудники правоохранительных органов проводят в четверг утром оперативные мероприятия в здании Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в комитете по культуре города.
Обновлено в 03:31
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
ЖКХ

Отопление отключат в Москве в конце апреля

П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Недвижимость

В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 03:29
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24
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