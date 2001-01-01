Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцемSoccer.ru 12:56
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
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Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Online13:26
Аяз, не разочаровывай меня! Пострадавший от Гулиева американец сделал заявление
Спорт день за днем12:35
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Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено в 13:59
Происшествия
Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с нарушением сознания
Писателя Дмитрия Быкова в тяжелом состоянии и с нарушением сознания доставили в больницу Уфы с борта самолета.
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Caviar продемонстрировал концепт гибкого iPhone Z
Компания Caviar провела демонстрацию концепта гибкого iPhone Z. Гаджет получил 10,4-дюймовый дисплей и гнущийся типоразмер.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 18:32
Здоровье
Развенчан главный миф о здоровом питании
В статье рассказывается о научном исследовании «Инициатива во имя здоровья женщины», где в течение восьми лет ученые наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Сильный ветер в Благовещенске срывает крыши
Сильный ветер и выпавший снег принес в Благовещенск немало проблем. Так, сильный ветер сорвал крышу со здания на улице Калинина.
Обновлено в 21:44
Космос
Два НЛО заметили возле китайского модуля при стыковке с Шэньчжоу-8
В время проведения стыковки модуля Тяньгун-1 с Шэньчжоу-8 на записи появились 2 НЛО.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки
В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено в 22:46
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
В России ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы ужесточили уголовное наказание за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого есть погибшие либо пострадавшие.
Обновлено в 06:49
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено в 21:20
Политика
Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено в 16:40
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Общество
Гороскоп на 18 апреля: Овны потратят день на отдых, а Раки почувствуют себя не в своей тарелке
Деве советуют хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ей напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено в 21:35
Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:45