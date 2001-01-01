Футбол

Гулиев извинился перед избитым американцемSoccer.ru 12:56

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
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Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем и вернулся в основу «Спартака»

Спорт БИЗНЕС Online13:26

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Sportbox.RU13:08

Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

Чемпионат12:25

СМИ: Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

RT на русском14:05

Гулиев извинился перед избитым американцем

Soccer.ru12:56

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Матч ТВ13:08

Аяз, не разочаровывай меня! Пострадавший от Гулиева американец сделал заявление

Спорт день за днем12:35
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Общество

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Обновлено в 09:30
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено в 13:59
Происшествия

Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с нарушением сознания

Писателя Дмитрия Быкова в тяжелом состоянии и с нарушением сознания доставили в больницу Уфы с борта самолета.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Россия разрабатывает принципиально новую систему ядерного удара

Обновлено в 21:20
Гаджеты

Caviar продемонстрировал концепт гибкого iPhone Z

Компания Caviar провела демонстрацию концепта гибкого iPhone Z. Гаджет получил 10,4-дюймовый дисплей и гнущийся типоразмер.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 18:32
Здоровье

Развенчан главный миф о здоровом питании

В статье рассказывается о научном исследовании «Инициатива во имя здоровья женщины», где в течение восьми лет ученые наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Сильный ветер в Благовещенске срывает крыши

Сильный ветер и выпавший снег принес в Благовещенск немало проблем. Так, сильный ветер сорвал крышу со здания на улице Калинина.
Обновлено в 21:44
Космос

Два НЛО заметили возле китайского модуля при стыковке с Шэньчжоу-8

В время проведения стыковки модуля Тяньгун-1 с Шэньчжоу-8 на записи появились 2 НЛО.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Игры

Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки

В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено в 22:46
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

В России ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы ужесточили уголовное наказание за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого есть погибшие либо пострадавшие.
Обновлено в 06:49
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено в 21:20
Политика

Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено в 16:40
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Общество

Гороскоп на 18 апреля: Овны потратят день на отдых, а Раки почувствуют себя не в своей тарелке

Деве советуют хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ей напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено в 21:35
Политика

Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:45
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